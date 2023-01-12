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Spor

Fenerbahçe'de büyük Emre Mor krizi! Direkt biletini kesti

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. İlk 11'de düzenli forma şansı bulamayan Emre Mor hakkında Jorge Jesus kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Ocak 2023 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de büyük Emre Mor krizi! Direkt biletini kesti
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Kariyerinin başında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Mor 19 yaşında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı forma giyen Emre Mor performansında yaşadığı büyük düşüş ile Alman ekibinden ayrılarak önce Celta Vigo'ya sonra da Türkiye'de bir çok takıma transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Volkan Demirel ile birlikte Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren ve geçmişteki performanslarına nazire yapan Emre Mor bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak 25 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerde bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

EMRE MOR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Emre Mor'a son oynanan Galatasaray derbisinde hiç süre vermedi. Deplasman maçlarında sonradan oyuna dahil ettiği Emre Mor yedek kulübesine hapsoldu. Yıldız oyuncu bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Öğrenilen bilgiye göre Jesus, büyük beklentilerle transfer olan Emre Mor'u ligde ilk 11'de düşünmüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı lacivertlilerde 22 maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmaların yarısında ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde 1 gol 1 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu Avrupa maçlarında 2 gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun bu sezon 3 gol 1 de asisti bulunuyor.

Star Gazetesi

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