Fenerbahçe'de büyük Emre Mor tepkisi! Yer yerinden oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de süre alamayan Emre Mor sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli birçok taraftar teknik direktör Jorge Jesus'un Emre Mor'a şans vermemesine tepki gösterdi.



JORGE JESUS, EMRE MOR'A ŞANS VERMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaştı. Maçtan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yeni transfer Emre Mor'a süre vermedi.

TARAFTAR'DAN EMRE MOR TEPKİSİ

Binlerce sarı-lacivertli taraftar karşılaşmada forma şansı verilmeyen Emre Mor için tepki gösterdi. Tepkiler kısa sürede büyüyerek sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-lacivertli takım Emre Mor'u geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.

İşte taraftarların Emre Mor paylaşımlarından bazıları: