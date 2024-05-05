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Spor

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için karar zamanı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı milli savunmacı Çağlar Söyüncü beklenen performansı veremedi. İspanyol ekibinin 12 milyon euro beklentisi olduğu oyuncu için sarı lacivertlilerin kararı merak konusu oldu.

Takvim5 Mayıs 2024 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için karar zamanı
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Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği henüz netlik kazanmadı.

12 MİLYON EURO TALEBİ

İspanyol kulübünün, Fenerbahçe'den 12 milyon Euro bonservis istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE, RAKAMI ÇOK BULDU

Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı çok bulduğu belirtildi. Fenerbahçe, gelecek sezon için oyuncuyu yeniden kiralama formülünü de devreye sokacak.

ATLETICO DA DEĞERLENDİREBİLİR

Öte yandan Atletico Madrid'in, bu sezon Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısından itibaren 8'i ilk 12 olmak üzere 11 maçta 783 dakika forma bulabilen Çağlar Söyüncü'yü Avrupa Şampiyonası'ndaki durumuna göre kadrosunda değerlendirilebileceği belirtildi.

BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ

Bu sezon istikrarsız futboluyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, sakatlıklardan dolayı Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı veremedi.

31 MİLYON EURO ÖDENDİ

Çağlar Söyüncü için şimdiye kadar 31 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2018 yılında Frebiurg'dan Leicester City'ye 21.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2023 yılında ise Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak transfer oldu.

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