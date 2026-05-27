İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9064
  • EURO
    53,4383
  • ALTIN
    6559.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Alexander Sörloth, İngiltere yolcusu
Spor

Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Alexander Sörloth, İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna güçlü bir forvet takviye etmek isteyen Everton kesenin ağzını açtı. Atletico Madrid yönetim, İngiliz ekibinin teklifini değerlendirmeye aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Alexander Sörloth, İngiltere yolcusu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından birisi olan Alexander Sörloth için İngiltere Premier Lig ekibi Everton harekete geçti.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Everton Teknik Direktörü David Moyes, takımını Avrupa kupalarına taşıyacak güçlü bir santrfor transferini öncelik haline getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, fizik gücü ve golcülüğüyle öne çıkan Sörloth'u hücum hattının merkezine yerleştirmek istiyor.

SÖRLOTH SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki Norveçli futbolcu, Atletico Madrid'de geride kalan sezonda çoğunlukla sonradan oyuna dahil olmasına rağmen 53 maçta 20 gol kaydetti. Ancak Sörloth'un düzenli forma giyeceği ve takımın ana gol silahı olacağı bir projeye sıcak baktığı belirtildi.

40 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisi, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için 40 milyon euro'luk resmi teklif sundu.

A. MADRID TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Atletico Madrid yönetimi ise oyuncunun satışına tamamen kapıyı kapatmış değil. Kulübün, maaş bütçesini rahatlatmak ve yeni transferler için kaynak oluşturmak adına Everton'ın teklifini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

F.BAHÇE VE MILAN DA DEVREDE

Transfer yarışında Fenerbahçe ve Milan'ın da devrede olduğu öne sürülürken, Everton'ın ekonomik açıdan daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu kaydedildi.

İngiliz ekibi, FIFA 2026 Dünya Kupası sonrası oyuncunun değerinin yükselmesini önlemek için transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. David Moyes, Sörloth'u Beto ve Thierno Barry ile birlikte hücum rotasyonunda kullanmayı planlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.