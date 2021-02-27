27 Şubat 2021 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:50

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde cezası veya sakatlığı olmamasına rağmen Caner Erkin kadroya dahil edilmedi.

İDMANDA VAR, KADRODA YOK!

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar ve Perotti de kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin, bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.

OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son dönemde gerek performansı, gerek ise saha içi ve saha dışındaki tavırları ile teknik heyetin tepkisini çeken Caner Erkin, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında oyundan alınınca teknik heyete el kol hareketleriyle tepki göstermişti.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.