Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Kayserispor maçında 60 dakika üzeri forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçen diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. İdman çift kale maçla da noktalandı.

