  Fenerbahçe'de Cherif tartışması: Transferi Tedesco istemiş
Fenerbahçe'de Cherif tartışması: Transferi Tedesco istemiş

Fenerbahçe'de devre arasında kadroya katılan Sidiki Cherif'in, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer edildiği ortaya çıktı. Genç forvetten beklenen katkının gelmemesi, sarı-lacivertli camiada tartışmaları beraberinde getirdi.

Akşam23 Nisan 2026 Perşembe 08:03
Avrupa'dan erken elenen, şampiyonluk yarışında ise 4 puan geride olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde havlu atarak nisan ayında yıkım yaşadı. Sarı-Lacivertli yönetimin devre arasındaki transfer operasyonu ise en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'yi gönderen Fenerbahçe, kariyerinde üst düzey 36 maçı ve 4 golü olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i 22.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Gol sorununu on numara oyuncusu Talisca ile çözmeye çalışan F.Bahçe'de zamansız getirilen genç forvet Sidiki Cherif günah keçisi ilan edildi.

"YAZIK VERİLEN ŞU PARALARA!"

Divan Kurulu Toplantısı'nda, "Bu Sidiki'yi kim aldı? Vergilerle 30 milyon euroyu geçiyor maliyeti. Kante, Guendouzi ile 150 milyon euro harcanmış, yazık. Sizden öncekiler daha beter, Nene falan getirdi" diyen efsane Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları camia ve basında çok konuşuluyor. 19'luk forvet Sikidi Cherif'in transferinde Domenico Tedesco'nun önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Tedesco'nun Cherif için "Mutlaka alalım" diye rapor verdiği, bağımsız scoutların da olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

"BU YAŞTA GELMESİ HARİKA"

Tedesco'nun devre arası transfer toplantısında ekstra forvete ihtiyaç bulunmadığını, Cherif'in yeterli olduğu konusunda fikir belirttiği aktarıldı. Sidiki Cherif'in transfer sürecinde görüşmelerin durumunu sık sık yetkililere soran 40'lık teknik adam şubat ayındaki açıklamalarında "Sidiki gibi bir oyuncunun transferinden, onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için çok mutluyum. Sidiki'yi ikna ettik, ona açık davrandık. İlerleyen dönemde takımdaki rolü büyük olacak. Pivot, koşan, bağlantı yapan ve savunmaya yardımcı bir forvet" demişti.

