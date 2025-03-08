İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de çift forvet modeli işe yarıyor! Golcüler dikkat çekiyor
Spor

Fenerbahçe'de çift forvet modeli işe yarıyor! Golcüler dikkat çekiyor

Jose Mourinho'nun 3-5-2 sistemiyle oynayan Fenerbahçe, hücumda etkili bir performans sergiliyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, toplam 45 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak takımın skor gücünü üstlendi. Cenk Tosun ise kısıtlı süre bulabildi.

TRT Spor8 Mart 2025 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de çift forvet modeli işe yarıyor! Golcüler dikkat çekiyor
ABONE OL

Fenerbahçe, çift forvetli sistemle hücumda istediğini alıyor.

Sezon başında dörtlü savunmayı tercih eden Jose Mourinho, sonrasında değişikliğine gitti. 3-5-2 dizilişiyle oynayan Fenerbahçe'de, golcü futbolcular ön plana çıktı.

Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, bu sezon toplam 45 kez fileleri havalandırdı. İki oyuncu, aynı zamanda 10 asiste imza atarak takımlarına önemli katkı sağladı.

Dzeko, 41 karşılaşmada forma giyerken; En-Nesyri ise 40 maçta sahaya çıktı. Bosna Hersekli futbolcu; tüm kulvarlarda 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. En Nesyri ise 26 kez fileleri havalandırdı. Faslı golcü, 4 defa arkadaşlarını golle buluşturdu.

Cenk Tosun ise bu süreçte fazla forma şansı bulamadı. Milli futbolcu, 17 maçta toplam 283 dakika sahada kaldı. Deneyimli santrfor, 2 gol 1 asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.