Fenerbahçe, çift forvetli sistemle hücumda istediğini alıyor.

Sezon başında dörtlü savunmayı tercih eden Jose Mourinho, sonrasında değişikliğine gitti. 3-5-2 dizilişiyle oynayan Fenerbahçe'de, golcü futbolcular ön plana çıktı.

Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, bu sezon toplam 45 kez fileleri havalandırdı. İki oyuncu, aynı zamanda 10 asiste imza atarak takımlarına önemli katkı sağladı.

Dzeko, 41 karşılaşmada forma giyerken; En-Nesyri ise 40 maçta sahaya çıktı. Bosna Hersekli futbolcu; tüm kulvarlarda 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. En Nesyri ise 26 kez fileleri havalandırdı. Faslı golcü, 4 defa arkadaşlarını golle buluşturdu.

Cenk Tosun ise bu süreçte fazla forma şansı bulamadı. Milli futbolcu, 17 maçta toplam 283 dakika sahada kaldı. Deneyimli santrfor, 2 gol 1 asist üretti.