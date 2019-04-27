Fenerbahçe'de Comolli kararı

Fenerbahçe'de bir spor kültürü inşa etme hedefiyle göreve gelen Başkan Ali Koç bir defa daha sözünden caymak üzere.

Teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu oturtan Koç "Umarım görev sürem boyunca çalıştığım tek hoca olur" dediği Hollandalıyı 15 maç sonra göndermişti. Başkan sonrasında ise takımı "Kesinlikle çalışmayı düşünmüyoruz" ifadesine rağmen Ersun Yanal'a teslim etmişti.

Ali Koç'un şimdi de bütün eleştirilere rağmen ısrarla arkasında durduğu sportif direktör Damien Comolli konusunda benzer bir kontraya hazırlanıyor. Fransız futbol adımıyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Veda hazırlığı başladı

Yetkileri büyük ölçüde kısıtlanan Comolli, transferlerde de karar verici değil, pazarlık yapıcı seviyesine çekilmişti. Sezon başından beri yaşanan krizlerde çözüm üreten adam olması beklenirken, kayıpları oynayan Fransız'ın altyapı ve kurumsal kimlik oluşturulmasına yoğunlaşacağı vurgulanmıştı.

Sezon sonunda istifası istenecek Damien Comolli'nin talebe olumlu cevap vermemesi halinde gönderileceği ifade ediliyor. Yönetimin gerekirse sportif direktörün tazminatını ödeyerek yolları ayıracağı sızan haberler arasında. Ancak sportif direktörlük konusunda taviz verilmeyecek. Yönetim bu pozisyona başka bir isim getirecek.

(Türkiye)