Fenerbahçe'de Comolli'ye yol göründü
NİCE, sportif direktör Julie Fourneier’in istifasının ardından Damien Comolli’yi gündemine aldı.
- Akşam
NİCE, sportif direktör Julie Fourneier’in istifasının ardından Damien Comolli’yi gündemine aldı. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Kırmızı-Siyahlılar, Comolli’yi göreve getirerek yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor.
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