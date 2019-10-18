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Fenerbahçe'de Damien Comolli, Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega ile görüşüyor

Fenerbahçe’de Damien Comolli, Galatasaray’ın transferi için aylarca uğraş verdiği Ever Banega ile görüşüyor. Sarı-Lacivertliler bir an önce Arjantinli yıldız ile ön protokol imzalamak hedefinde.

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Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe yeniden kolları sıvadı. Yönetim yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

EMRE'NİN YERİNE İLK ADAY

İlk iş olarak sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı düşünen Kanarya'dan Galatasaraylıları kızdıracak bir hamle geldi.

UZUN SÜRE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Yönetim sezon başında Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Ever Banega'yı gözüne kestirdi. Comolli'nin Arjantinli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği de öğrenildi.

ÇOK FAZLA TAKIM ONU İSTİYOR

F.BAHÇE sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Banega ile devre arası ön protokol yapmayı hedefliyor. Ancak tecrübeli yıldızın taliplerinin çok olması işleri zorlaştırıyor.

İLK HEDEFİ ARJANTİN!

Sevilla Sportif Direktörü Monchi önceki gün yaptığı açıklamada, "Banega kariyerini ülkesi Arjantin'de noktalamak istiyor" ifadesini kullanmıştı.

9 MAÇ OYNADI 3 ASİSTİ VAR

Bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Ever Banega gol atamadı. Ancak Arjantinli futbolcu 3 asistle takımına katkı sağladı.

(Takvim)

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