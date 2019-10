Fenerbahçe'de Damien Comolli, Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega ile görüşüyor Fenerbahçe’de Damien Comolli, Galatasaray’ın transferi için aylarca uğraş verdiği Ever Banega ile görüşüyor. Sarı-Lacivertliler bir an önce Arjantinli yıldız ile ön protokol imzalamak hedefinde.