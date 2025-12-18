İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Fenerbahçe'de Dariusz Stanicki ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, sportif direktör Dariusz Stanicki ile yollarını ayırdığını açıkladı.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:41
Fenerbahçe'de Dariusz Stanicki ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, 2005 yılından bu yana voleybol takımlarında çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Voleybol takımlarımızın sportif direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı dönem boyunca voleybol şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur. Kulübümüzün değerlerini her zaman sorumluluk bilinciyle temsil eden; bilgi birikimi ve tecrübesiyle sporcularımıza ve teknik ekiplerimize katkı sunan Sayın Dariusz Stanicki'ye, bugüne kadar vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

