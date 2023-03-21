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Spor

Fenerbahçe'de derbi harekatı! Enner Valencia, Joshua King, Osterwolde...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar moralleri bozdu. Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia, Joshua King ve Osterwolde'nin durumu ciddiyetini koruyor. Fenerbahçe sağlık heyeti yoğun çalışma sürdürüyor.

Sabah21 Mart 2023 Salı 09:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi harekatı! Enner Valencia, Joshua King, Osterwolde...
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.

Alanyaspor'un golüyse Efthymios Koulouris'ten geldi.

Akdeniz ekibiyle oynanan mücadeleden 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, üç futbolcusundan gelen haberle sarsıldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçında sakatlık geçirdi.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından üç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması geçirdiği belirtildi.

Joshua King'te hamstring kas yaralanması gerçekleştiği açıklandı.

Jayden Oosterwolde'nin ise aşil tendinopatisi sakatlığı geçirdiği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Sevilla maçında da Michy Batshuayi'yi kurban veren Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; Joshua King, sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Jayden Oosterwolde'nin de sahalara dönüşünün 4-5 haftayı bulacağı öğrenildi.

Enner Valencia'nın ise 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarı-lacivertlilerin elinde 4 ay sonra sahalara dönen Pedro ile Serdar Dursun kaldı.

MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ

Valencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador Milli Takımı'na da gidemedi.

Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu yeni aşamada sizinle olmayı çok isterdim ama dizimdeki sakatlıktan dolayı size eşlik edemeyeceğim. Bu turda nice başarılar" paylaşımı yaptı.

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