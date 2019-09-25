Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları son hızıyla devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Dörderli gruplar halinde yapılan dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.

(AA)