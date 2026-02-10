İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

10 Şubat 2026 Salı 14:35
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

