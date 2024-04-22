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Spor

Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm! İsmail Kartal öğrencilerini uyardı

Fenerbahçe'de bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesi takımda kart alarmı verildi. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal kart sınırında bulunan futbolcularını uyararak bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde eksik istemediğini söyledi. İşte o konuşmanın detayları...

Sabah22 Nisan 2024 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm! İsmail Kartal öğrencilerini uyardı
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Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, lige odaklandı. Bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulundu.

7 İSİM SINIRDA

Futbolcularına, "Avrupa defteri kapandı. Tek kulvarda kesinlikle hata istemiyorum. Sivasspor maçını ne olursa olsun kazanmalıyız. Puan kaybının sonuçları bizim için ağır olur" diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, bu müsabaka öncesi 7 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması endişelendiriyor.

DERBİ ÖNCESİ UYARI

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün kart görmesi halinde gelecek hafta Beşiktaş maçında oynayamayacak. Bu isimlerle özel olarak görüşüp çok dikkatli olmalarını isteyen 62 yaşındaki teknik adamın, derbide bütün oyunculara ihtiyacı olacağını söylediği öğrenildi. Derbiyi 3 puandan fazlası olarak gören teknik heyet, hem motivasyonu yükseltmeyi hem de yarışta inancı daha da artırmayı hedefliyor.

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