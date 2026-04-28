Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yaşanan dramatik sonuçların ardından 3-0'lık G.Saray yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. F.Bahçe yönetimi dün hem kulüp binasında hem tesiste durum değerlendirmesi yaptı. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek'in görevine resmen son verildi. Açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır." Fenerabahçe seçim kararı almasına rağmen resmi açıklamayı başka bir zamana bıraktı. Mevcut yönetim seçime girmeyebilir.

TAKIM KARIŞTI!

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Brezilyalı kaleci Ederson takım arkadaşlarının da tepkisini çekti. Bazı futbolcuların Ederson'u şikayet ettiği belirtildi. Öte yandan Matteo Guendouzi'nin çok fazla serzenişte bulunduğu ve bazı isimlerle tartıştığı da aktarıldı.

3 ADAY GÜNDEMDE

Daha önce Ali Koç yönetiminde görev alan Hakan Safi ve Barış Göktürk dışında Mehmet Ali Aydınlar da çalışmalarını sürdürüyor. Eski başkan Ali Koç'un adaylık düşünmediği ve seçimde tarafsız kalacağı aktarıldı.

SAMANDIRA KRİZİ!

Domenico Tedesco'nun, "Tesisin yakınındaki binalardan birini kiralayıp idmanları izleyebilirsiniz. Bu sezon 5-6 maçta gizlediğimiz taktiklere önlem alındı. Bundan kaynaklıdır demiyorum ama rahatsızım" sözleri yönetim cephesinde tepkiye yol açtı. Tedesco ve öğrencilerinin, yönetimin tesislere gelmesinden rahatsızlık duyması da bir başka kriz sebebi oldu.