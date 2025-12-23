İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'de derbide 13 eksik

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı lacivertliler derbide 13 oyuncusundan faydalanamadı.

23 Aralık 2025 Salı 20:48
Fenerbahçe'de derbide 13 eksik
Fenerbahçe, derbide 13 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri milli takımlarında bulunmaları gerekçesiyle takımını yalnız bıraktı.

Ederson Moraes ve Jhon Duran özel izin sebebiyle kadroda yer almazken sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'da kadroya giremedi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile hakkındaki soruşturma nedeniyle Mert Hakan da kadroda yer almadı.

YEDEK KULÜBESİNE ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 13 oyuncusunun yokluğunda yedek kulübesini altyapıdan takviye etti.

Sarı-lacivertlilerde altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, 16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki orta saha Mustafa Serhan Kök yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

2 İSİM İLK KEZ

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Tarık Çetin ile Bartuğ Elmaz kariyerinde ilk kez Beşiktaş derbisinde sarı lacivertli formayı giydi.

Genç stoper Yiğit Efe Demir ile altyapıdan 5 genç oyuncu da teknik heyetten şans bekledi.

Popüler Haberler
