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Spor

Fenerbahçe'de dev derbinin en deneyimlisi Serdar Aziz

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı oynadığı 6 maçla sarı-kırmızılılara karşı takımın en deneyimli oyuncusu konumunda bulunuyor.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de dev derbinin en deneyimlisi Serdar Aziz
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Serdar Aziz, takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez Galatasaray derbisinde görev aldı. Tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 6 kez de Beşiktaş'a karşı oynadı.

Serdar Aziz'in oynadığı Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4'ü Süper Lig, 6'sı Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 10 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Serdar'ın yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ile Bright Osayi-Samuel de kariyerlerinde 5'er kez Galatasaray derbisi deneyimi yaşadı.

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