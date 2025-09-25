İSTANBUL 25°C / 19°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Fenerbahçe'de devir teslim günü! Sadettin Saran'ın mazbatayı alacağı saat belli oldu

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu mazbatasını bugün saat 18.00'de alacak.

25 Eylül 2025 Perşembe 15:45
Fenerbahçe'de devir teslim günü! Sadettin Saran'ın mazbatayı alacağı saat belli oldu
Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu mazbatasını bugün saat 18.00'de alacak.

ÇOK AZ FARKLA SEÇİLMİŞTİ

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

