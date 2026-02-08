İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe'de Devon Hall, ameliyat oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Devon Hall, sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı sebebiyle operasyon geçirdi.

8 Şubat 2026 Pazar 14:44
Fenerbahçe'de Devon Hall, ameliyat oldu
Fenerbahçe, ABD'li oyuncu Devon Hall'un sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

