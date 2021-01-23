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Spor

Fenerbahçe'de Diego Perotti'den sakatlık açıklaması: Herhangi bir problem yok

Fenerbahçe'nin Roma'dan transferi Arjantinli yıldız Diego Perotti sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Sakatlığı hakkında iddia edilenleri yalanlayan yıldız oyuncu ameliyat olup iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:27
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Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan transferi Diego Perotti sakatlığı durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Perotti'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sakatlığımla çıkan haberler doğru değil. Dizimde herhangi bir problem yok. Hamstring tendonundaki problemden dolayı ameliyat oldum ve iyileşmek için tedavilere başladım bile...

Fenerbahçe'de Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Arjantinli yıldızla ilgili olarak sakatlığının ciddi olduğunu ve ameliyat durumunda yıldız oyuncunun 8 ay civarında sahalarda uzak kalacağını belirtmişti.

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