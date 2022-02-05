Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas depremi! ''Topu unutmuş...''

star.com.tr 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:43 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:45

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'i konuk ettiği maçta gündem oldu. Dimitrios Pelkas, karşılaşmada sergilediği kötü oyunuyla sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. Yunan oyuncu, bu sezon yalnızca 1 golle katkıda bulunabildi.

DIMITRIOS PELKAS'A TEPKİ YAĞDI

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, maçta yoklara oynadı. Sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerinin hedefi olan Pelkas, 65. dakikada oyundan alınarak yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

DIMITRIOS PELKAS BU SEZON KAYIP

2020'nin yaz aylarında PAOK'tan 2.20 milyon euro bedelle transfer edilen Dimitrios Pelkas, geçen sezon sergilediği performansla takımın vazgeçilmezi olmuştu. Bu sezon ise 20 maçta forma şansı bulan 28 yaşındaki Yunan oyuncu, yalnızca 1 golle takımına katkıda bulunabildi.

Taraftarların Dimitrios Pelkas tepkileri: