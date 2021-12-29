Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas çatlağı! Tepki yağdı

star.com.tr 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:27

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Afyonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, oyundan alınmasıyla gündem oldu. Dimitris Pelkas'ın 73. dakikada oyundan alınmasına sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. Pelkas, bu sezon yalnızca 1 gollük performans sergileyebildi.

DIMITRIS PELKAS'IN ÇIKMASINA TEPKİ

Maçta Fenerbahçe'deki en etkili isimlerden biri olan Dimitris Pelkas, 73. dakikada oyundan alınarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Teknik ekibin bu tercihi sosyal medyada taraftarların eleştiri hedefi oldu.

DIMITRIS PELKAS'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasıyla bu sezon eski teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde istediği forma şansını bulamamıştı. Bu sezon 15 maçın yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu yalnızca 1 gol ile katkıda bulunabildi.

Taraftarların Dimitrios Pelkas tepkileri: