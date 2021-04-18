18 Nisan 2021 Pazar 21:12 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 21:12

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında takımını öne geçiren golü atan 27 yaşındaki futbolcu, dış sahada toplamda 5 gol ve 5 asiste ulaştı.

ALEX'İ YAKALADI

Dimitris Pelkas, bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (5 gol & 5 asist) Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı.

Sarı lacivertli formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 27 maça çıkan Pelkas, 7 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Pelkas, şimdiden büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.