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Spor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nun rövanşında Dinamo Kiev ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA26 Temmuz 2022 Salı 18:44 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İlk olarak salonda çalışan sarı-lacivertliler, saha antrenmanına ise ısınma ve tam saha koşu ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, basın açık bölümde 5'e 2 top kapma çalışması ile güç ve dayanıklılık çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı olduğu bölümde ise Dinamo Kiev maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile ağrıları bulunan yeni transfer Joao Pedro, antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un hafta içinde sıkıntı yaşadıklarını söylediği Joshua King, Arda Güler ve Osayi-Samuel ise antrenmana katıldı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirecek.

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