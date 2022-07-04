İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2022 Pazartesi / 5 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8237
  • EURO
    17,5872
  • ALTIN
    975.859
  • BIST100
    2466.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi 4 futbolcudan iyi haber
Spor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi 4 futbolcudan iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi. Crespo, Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev maçında görev yapabilecek

DHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü. Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.

4 OYUNCUNUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.