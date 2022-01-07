Fenerbahçe'den Divock Origi harekatı! Kesenin ağzı açıldı

star.com.tr 7 Ocak 2022 Cuma 23:47 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:21

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Divock Origi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Divock Origi için yüksek bir kontrat hazırlayarak transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE YENİ GOLCÜ: DIVOCK ORIGI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcü Divock Origi'yi transfer önceliği olarak belirlediğini kaydetti.

DIVOCK ORIGI İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Tavolieri ayrıca Fenerbahçe'nin Belçikalı forvet için dolgun bir kontrat hazırladığını söyledi. Belçikalı gazetecinin haberinde, Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgunırken, şu anda bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı.

ORIGI'NIN PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Divock Origi, bu sezon 10 maça çıkarken 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki Belçikalı golcü, Liverpool'da bugüne kadar 167 maça çıkarken 40 gol ve 16 asistle takımına katkıda bulundu.