İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Divock Origi harekatı! Kesenin ağzı açıldı
Spor

Fenerbahçe'den Divock Origi harekatı! Kesenin ağzı açıldı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Liverpool forması giyen Divock Origi'ye teklifte bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Divock Origi için yüksek bir kontrat hazırladığı belirtildi.

star.com.tr7 Ocak 2022 Cuma 23:47 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:21
ABONE OL

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Divock Origi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Divock Origi için yüksek bir kontrat hazırlayarak transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE YENİ GOLCÜ: DIVOCK ORIGI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcü Divock Origi'yi transfer önceliği olarak belirlediğini kaydetti.

DIVOCK ORIGI İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Tavolieri ayrıca Fenerbahçe'nin Belçikalı forvet için dolgun bir kontrat hazırladığını söyledi. Belçikalı gazetecinin haberinde, Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgunırken, şu anda bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı.

ORIGI'NIN PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Divock Origi, bu sezon 10 maça çıkarken 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki Belçikalı golcü, Liverpool'da bugüne kadar 167 maça çıkarken 40 gol ve 16 asistle takımına katkıda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.