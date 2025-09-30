İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5873
  • EURO
    48,8914
  • ALTIN
    5087.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco oyun anlayışını Antalyaspor maçında büyük oranda sahaya yansıttı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 11:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi
ABONE OL

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında göreve gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı.

Sarı-lacivertler, 20. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı baskılı bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 1-0 kazandı. İtalyan teknik adam yönetiminde oynanan sonraki üç maçta ise ligde iki beraberlik alınırken, Avrupa'da Dinamo Zagreb'e karşı mağlubiyet yaşandı.

40 yaşındaki teknik direktörün, Dinamo Zagreb maçında oyuncuların verdiği taktikler saha içerisinde gerçekleşmedi. Antalyaspor mücadelesinde ise Tedesco'nun arzuladığı oyun tarzın yakın bir Fenerbahçe vardı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca savunmada iyi bir oyun sergileyerek rakibine sadece 1 net fırsat verdi. Kırmızı-beyazlılar, oyunun genelinde hücum etmekte zorluk yaşadı. Fenerbahçe, maçta yüzde 67 oranıyla topa sahil oldu. Ev sahibi ekibin 516 başarılı pasına karşılık Antalyaspor 221 pas yapabildi. Üstelik Sarı-lacivertliler, yüzde 93 isabet oranıyla ulaştı. Fenerbahçe 19 şutunda 11 kez kaleyi buldu.

Sarı-lacivertliler, 26 defa Antalya ceza sahasında topla buluşurken, Akdeniz ekibinde ise bu rakam 2'de kaldı. Fenerbahçe, maç boyunca 13 defa pas arası yaparken, konuk takım bunu 3 kez gerçekleştirebildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.