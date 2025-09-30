Fenerbahçe'de Domenico Tedesco etkisi

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında göreve gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı.

Sarı-lacivertler, 20. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı baskılı bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 1-0 kazandı. İtalyan teknik adam yönetiminde oynanan sonraki üç maçta ise ligde iki beraberlik alınırken, Avrupa'da Dinamo Zagreb'e karşı mağlubiyet yaşandı.

40 yaşındaki teknik direktörün, Dinamo Zagreb maçında oyuncuların verdiği taktikler saha içerisinde gerçekleşmedi. Antalyaspor mücadelesinde ise Tedesco'nun arzuladığı oyun tarzın yakın bir Fenerbahçe vardı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca savunmada iyi bir oyun sergileyerek rakibine sadece 1 net fırsat verdi. Kırmızı-beyazlılar, oyunun genelinde hücum etmekte zorluk yaşadı. Fenerbahçe, maçta yüzde 67 oranıyla topa sahil oldu. Ev sahibi ekibin 516 başarılı pasına karşılık Antalyaspor 221 pas yapabildi. Üstelik Sarı-lacivertliler, yüzde 93 isabet oranıyla ulaştı. Fenerbahçe 19 şutunda 11 kez kaleyi buldu.

Sarı-lacivertliler, 26 defa Antalya ceza sahasında topla buluşurken, Akdeniz ekibinde ise bu rakam 2'de kaldı. Fenerbahçe, maç boyunca 13 defa pas arası yaparken, konuk takım bunu 3 kez gerçekleştirebildi.