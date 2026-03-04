İSTANBUL 14°C / 2°C
Spor

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Gaziantep FK maçında yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçının ardından kupadaki Gaziantep FK müsabakasında da takımın başında olamayacak. İşte detaylar...

4 Mart 2026 Çarşamba 10:37
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Gaziantep FK maçında yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti.

Tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak.

Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.

Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

