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Spor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic depremi! Ankaragücü maçı sonrası ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Sarı lacivertli file bekçisi Dominik Livakovic, karşılaşmanın 13. dakikasında yaptırdığı penaltı sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenerbahçe taraftarı Dominik Livakovic'i ağır eleştiri yağmurunu tuttu.

28 Ocak 2024 Pazar 21:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic depremi! Ankaragücü maçı sonrası ateş püskürdü
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı lacivertliler maçı 2-1 kazanmasına rağmen kaleci Dominik Livakovic eleştiri yağmuruna tutuldu. Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla katılan ve bir türlü beklenitileri karşılaşayaman Hırvat kaleci, bu maçta da eleştiri oklarının hedefi oldu.

DOMINIK LIVAKOVIC DEPREMİ!

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının 13. dakikasında penaltı yaptırtan file bekçisi, taraftarlardan tepki aldı. Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

İŞTE O POZİSYON...

GELEN TEPKİLER!

Not: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Star Gazetesi

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