Fenerbahçe'de Dominik Livakovic depremi! Samsunspor maçı sonrası...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona ererken, sarı lacivertliler zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Dominik Livakovic, bu maçta yediği golle taraftarlar tarafından ağır eleştiri aldı.

DOMINIK LIVAKOVIC'E SERT ELEŞTİRİLER!

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Süper Lig'de yediği 16 golün altısı ceza sahası dışından gelen Dominik Livakovic, Harun Tekin'den (2018/19'da 7) bu yana bu bölgeden en fazla gol izni veren Fenerbahçe kalecisi oldu. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan vurduğu serbest vuruşla topu kale çizgisinin gerisinde tutan Hırvat file bekçisi, eleştirilerin odağı oldu.

İŞTE GELEN TEPKİLER!

Star Gazetesi