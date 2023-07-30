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Spor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic düğümü

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic için sürecin uzama sebebi belli oldu.

30 Temmuz 2023 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic düğümü
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

10 MİLYON EURO TALEBİ

Hırvat basınından Sportske'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin aşama kaydettiği Livakovic transferinin henüz mutlu sonla bitmemesinin sebebi, Dinamo Zagreb'in Livakovic'in istediği 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde ısrarcı bir tutum sergilemesi.

Haberde, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro gibi bir ücret ödemek istemediği ancak Zagreb ekibinin ise bu ücretten düşük bir bedeli kabul etmeyeceği ifade edildi.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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