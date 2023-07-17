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Spor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için geri sayım başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic için belirlenen sözleşme şartları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip yeni kalecisi ile sözleşme imzalamak için geri sayıma başladı.

Sabah17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için geri sayım başladı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'e kavuşmak için artık geri sayıma geçti.

28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le de 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Ödeme planı üzerinde de taraflar uzlaşma sağladı ve iş sadece resmi imzalara kaldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KARİYERİ

Sarı lacivertlilerin gündemindeki Livakovic futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı. Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu. File bekçisi son olarak ise Dinamo Zagreb'in kalesini koruyordu.

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