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Spor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic seferberliği

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e yaptığı teklifi yükseltti.

Sabah25 Haziran 2023 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic seferberliği
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Edin Dzeko'yu renklerine katmanın mutluluğu yaşayan Fenerbahçe, transfere hız kesmeden devam ediyor. 'Şampiyonluk için atanın kadar tutanın da iyi olması gerek' kuralını uygulamak isteyen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i alabilmek için şartları zorluyor.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Dinamo Zagreb, '10 milyon euro serbest kalma maddesini getiren oyuncuyu alır' diyerek tok satıcıyı oynuyor. İki hafta önce 6 milyon euro bonservis bedeli ile ilk teklifini yapan sarı-lacivertliler, bu rakamı 7 milyon euro'ya yükseltti. 28 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon net maaş önerisine prensipte 'evet' demişti.

ALTAY, YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Livakovic'in transfer edilmesi halinde 2. kaleci durumuna düşecek Altay Bayındır, kulübede oturmak istemiyor. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatan milli eldiven, Avrupa'da bir takıma gidebileceğini menajerlerine iletti. Yönetim, 10 milyon Euro bonservis bedeli getirecek bir kulüple Altay için pazarlık yapmaya hazır.

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