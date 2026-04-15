AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan isimlerinden Dorgeles Nene, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hücum hattındaki etkili oyunuyla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Malili oyuncu için transfer hareketliliği şimdiden hız kazandı.

NENE'NİN PEŞİNDELER

Africa Top Sports'un haberine göre, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Marsilya'nın da aralarında bulunduğu üst düzey kulüplerin gözlemcileri, yaz transfer dönemi yaklaşırken Dorgeles Nene'nin gelişimini yakından takip ediyor. Öte yandan haberde, Dorgeles Nene'nin bu performansını devam ettirmesi halinde yazın takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu da aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Sezon başında 18 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer olan Nene, Fenerbahçe'de 37 resmi maça çıktı ve 11 gol - 10 asistlik performans gösterdi.