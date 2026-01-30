İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe'de Duran defteri kapanıyor: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın transfer süreci netlik kazandı. Sarı-lacivertlilerin, Kolombiyalı forvetin Lille'e kiralanması için sözleşme feshi konusunda görüşmelere başladığı öğrenildi.

30 Ocak 2026 Cuma 18:24
Fenerbahçe'de Duran defteri kapanıyor: Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile ilgili transfer süreci netlik kazanmaya başladı.

Juventus ile de adı geçen Kolombiyalı forvetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

LILLE'E GİDİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Jhon Duran'ın kiralık olarak Lille'e transfer olacağını açıkladı.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki golcünün kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

BU SEZON DURAN

Jhon Duran bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

32 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı.

Popüler Haberler
