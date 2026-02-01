İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  • Fenerbahçe'de Duran gelişmesi: Fransa defteri kapandı
Spor

Fenerbahçe'de Duran gelişmesi: Fransa defteri kapandı

Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran için Fransa'dan gelen transfer girişimleri sona erdi. Le Parisien'e göre Lille ve Rennes, Kolombiyalı futbolcunun transferinden vazgeçti.

1 Şubat 2026 Pazar 00:43
Fenerbahçe'de Duran gelişmesi: Fransa defteri kapandı
Sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Kolombiyalı futbolcu için Fransa'dan Lille ve Rennes'in devrede olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Fransa basınından Le Parisien, Jhon Duran transferine ilişkin dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER İPTAL OLDU

Habere göre Duran'ın Fenerbahçe'den Lille'e transferi iptal oldu ve Fransız ekibi Kolombiyalı oyuncuyu gündeminden çıkardı.

Aynı haberde Rennes cephesinin de Jhon Duran transferinden vazgeçtiği bilgisine yer verildi. Böylece Fransa Ligue 1'den gelen iki talebin de sona erdiği, Jhon Duran'ın kısa vadede Fransa'ya transferinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 21 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

