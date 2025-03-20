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Spor

Fenerbahçe'de Dusan Tadic defteri kapanıyor mu? Ajax ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldız Dusan Tadic için taraftar ikiye ayrılmış durumda. Bir yanda artık eksik performansının gösteremediği için ayrılmasını isteyenler diğer yanda ise takımda kalmasından yana olanlar var. Alınan bilgilere göre eski kulübü Ajax'ta Dusan Tadic ile mukavele görüşmelerine başladı. İşte detaylar...

AKŞAM20 Mart 2025 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dusan Tadic defteri kapanıyor mu? Ajax ile görüşmelere başladı
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Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Dusan Tadic'in Fenerbahçe macerası kapanmak üzere. İlerleyen yaşı ve son dönemde gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarlardan tepki toplayan Sırp yıldız, yeni kontrat bekliyordu ancak yaşananlardan sonra frene bastı. Bir süredir eski kulübü Ajax'ın radarında olan 36 yaşındaki oyuncu, mukavele görüşmelerine başladı.

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Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti. Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.

Bu sezon sarı lacivertli forma altında 43 resmi maça çıkan Sırp oyuncu, 11 gol 15 asistle oynadı. Fakat Rangers karşılaşmasında kaçırdığı penaltıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

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