Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Dusan Tadic'in Fenerbahçe macerası kapanmak üzere. İlerleyen yaşı ve son dönemde gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarlardan tepki toplayan Sırp yıldız, yeni kontrat bekliyordu ancak yaşananlardan sonra frene bastı. Bir süredir eski kulübü Ajax'ın radarında olan 36 yaşındaki oyuncu, mukavele görüşmelerine başladı.

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Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti. Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.

Bu sezon sarı lacivertli forma altında 43 resmi maça çıkan Sırp oyuncu, 11 gol 15 asistle oynadı. Fakat Rangers karşılaşmasında kaçırdığı penaltıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.