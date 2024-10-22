Fenerbahçe'de Dusan Tadic parlıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, her geçen gün performansını bir adım daha ileriye taşıyor.

Samsunspor ağlarını sarsan Sırp yıldız, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve Edin Dzeko'yla birlikte gol krallığı yarışında ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Jose Mourinho, Dusan Tadic için "Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için." ifadelerini kullandı.