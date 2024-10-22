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Spor

Fenerbahçe'de Dusan Tadic parlıyor

Son dönemlerde alınan sonuçlarda eleştirilerin odağı olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic performansı takımın aksine göz doldurmaya devam ediyor.

22 Ekim 2024 Salı 13:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dusan Tadic parlıyor
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Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, her geçen gün performansını bir adım daha ileriye taşıyor.

Samsunspor ağlarını sarsan Sırp yıldız, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve Edin Dzeko'yla birlikte gol krallığı yarışında ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Jose Mourinho, Dusan Tadic için "Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için." ifadelerini kullandı.

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