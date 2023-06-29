İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0449
  • EURO
    28,3186
  • ALTIN
    1588.43
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Dzeko'nun yanına Arnautovic
Spor

Fenerbahçe'de Dzeko'nun yanına Arnautovic

Edin Dzeko'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marko Arnautovic'i gündemine aldığı ifade edildi.

Yeni Şafak29 Haziran 2023 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yanına Arnautovic
ABONE OL

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattı için transfer ettiği Edin Dzeko'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor.

ARNAUTOVIC GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin, Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marko Arnautovic'i gündemine aldığı ifade edildi.

TEMASA GEÇİLDİ

Yöneticilerin, 34 yaşındaki futbolcu ve temsilcisiyle temasa geçtiği de ifade edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Amautovic'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Bologna'nın da 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Avusturyalı oyuncu ile sunulacak teklife göre yollarını ayırabileceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise tecrübeli golcü için yüksek bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

10 GOL, 1 ASİST

Arnautovic, Bologna formasıyla bu sezon 23 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.