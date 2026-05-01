  Fenerbahçe'de Ederson defteri kapanıyor! Suudi Arabistan kulüpleri devrede
Fenerbahçe'de Ederson defteri kapanıyor! Suudi Arabistan kulüpleri devrede

Fenerbahçe'de Rizespor maçında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinde de gördüğü kırmızı kart sebebiyle bileti kesilen Brezilyalı kaleci Ederson, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, deneyimli eldiven için harekete geçti.

Akşam1 Mayıs 2026 Cuma 08:38 - Güncelleme:
Kadıköy'deki Rizespor karşılaşmasında son dakikada yaptığı hatadan sonra Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek bardağı taşıran Brezilyalı kaleci Ederson'un Fenerbahçe hikayesi sezon sonu tamamlanıyor. Hem kulüp hem deneyimli eldiven yolları ayırma konusunda birleşti. Sarı-Lacivertli kulüp; yıllık 11 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Sambacı'yı bir an önce elden çıkarmak istiyor. Performansı dışında gösterdiği tavırlar nedeniyle Ederson'un taraftarlarla da arası çok kötü. Suudi Arabistan kulübü AlNassr ise adeta imdada yetişti.

BEDAVAYA GÖNDERMEK YOK

Al-Nassr kulübünün ilgisiyle ilgili hem Avrupa hem Suudi medyasında birbirinden çarpıcı haberler çıktı. Tuttomercato şunları yazdı: "Ederson ayrılmak istiyor ve 22 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu. Fenerbahçe bu koşulu karşılamayacak ve oyuncuyu satacak. Yaz aylarında Manchester City'den yüksek beklentilerle geldi ve birçok skandal patlak verdi. Kısa sürede en sevilmeyen isimlerden biri oldu. Derbi mağlubiyeti tartışmaları alevlendirdi. Oyuncu daha fazla para kurtarmak için mümkün olan tüm yolları deniyor. Başka kulüpler de istiyor.

AL-HİLAL DE YOKLAMADA

Başka kaynaklar Suudi Arabistan'ın önde gelen diğer takımlarından Al-Hilal'in de Ederson'u istediğini aktarıyor. Brezilyalı kaleci 35 maçta 35 gol yedi." Worldsoccertalk'taki haberde ise "Ronaldo'nun takımı Ederson'un dramını takip ediyor. Kaleciye yurt dışından ilgi artmaya başladı. Ederson futbol dünyasında hala önemli bir isim. Al-Nassr yoğun bir şekilde inceleme altında tutuyor. Brezilyalı isim için son derece zor bir dönem. Türk kulübünün yetkilileri endişe içinde. Oyuncunun taraftarla karşı karşıya gelmesi problem oldu" denildi.

