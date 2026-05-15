  • Fenerbahçe'de Ederson defteri kapanıyor! Yeni hedef Tzolakis
Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Ederson ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, kaleci arayışında rotasını Olympiacos'un deneyimli file bekçisi Konstantinos Tzolakis'e çevirdi.

Akşam15 Mayıs 2026 Cuma 08:14
Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor. Sezon başında M.City'den büyük umutlarla transfer edilen dünya çapındaki kaleci hem gösterdiği performans hem de saha dışındaki duruşuyla hayal kırıklığı yaşattı.

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla sezonu kapatan 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci ülkesine gitti ve Dünya Kupası için hazırlıklara başladı. Sarı-Lacivertliler'de göreve kim gelirse gelsin Ederson'la yola devam etmeyi düşünmüyor. Deneyimli file bekçisine taraftarın çok büyük bir tepkisi var. Kurtarış başarısı olarak üçüncü kaleci Tarık Çetin'den daha zayıf görülüyor. Europa Calcio, Fenerbahçe'de kaleci bölgesi için 1 numaralı adayın Olympiakos'tan Tzolakis olduğunu yazdı. Daha önce Konferans Ligi'nde Kanarya'ya karşı başarılı bir performans sergileyen Yunan eldivenin transferi 15 milyon euro bonservise bitebilir.

