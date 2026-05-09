Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok ses getiren isimlerinden biri olan Ederson cephesinde ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'de mutsuz olan Ederson, kulüpten ayrılmak istiyor.

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin olan tecrübeli kalecinin geleceği için turnuva sonunu bekleyeceği aktarıldı.

MAAŞI EN BÜYÜK ENGEL

Ancak 32 yaşındaki file bekçisinin 12 milyon Euro'luk maaşının transferinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi. Bu durumun özellikle Brezilyalı kalecinin ülkesine dönmesini zorlaştırdığı ve Brezilya'ya dönmek istiyorsa maaşının önemli kısmından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.

HEDEF AVRUPA

Ederson'un altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği ancak buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Öte yandan Ederson'un Fenerbahçe kariyerindeki performansı da tartışma konusu oldu.

Özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı golle yaşanan puan kaybının sorumlusu olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcu, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldı.

PERFORMANSI

Ederson bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta kalesinde 35 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.