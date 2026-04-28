Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali neredeyse biten Fenerbahçe'de Ederson'un takımdaki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; Brezilyalı eldiven, önümüzdeki iki sezonu kapsayan sözleşmesinin erken feshi için 22 milyon Euro talep ederek Fenerbahçe ile anlaşmazlık yaşıyor.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Öte yandan 32 yaşındaki file bekçisine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yüksek mali şartlarda sözleşme sunabileceği öne sürüldü.

Ancak Ederson'un yine de olası bir transfer öncesinde, Fenerbahçe'den mümkün olan en yüksek maddi tazminatı almak istediği ifade edildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunun yaz transfer döneminde 11 milyon Euro bedelle Manchester City'den sarı-lacivertli takıma transfer olan Ederson, burada çıktığı 35 maçta 35 gol yedi.