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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Beşiktaş'ta Aboubakar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak.

IHA6 Aralık 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Beşiktaş'ta Aboubakar
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Bu sezon tüm kulvarlarda sarı-lacivertlilerde Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko 13 kez gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılarda ise Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakada hücumculara da büyük iş düşecek. Ev sahibi Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ligde 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 olmak üzere toplam 11 gole gole imza attı. Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko da takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Dzeko bu sezon 11'i ligde olmak üzere, toplam 13 kez fileleri havalandırdı.

EDİN DZEKO GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 37 gol atarken, ligin en golcü ekibi olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, ligde oynadığı 14 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol krallığında Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte zirvede bulunuyor. Dzeko'nun dışında takımda ayrıca Sebastian Szymanski 7, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic de 6'şar kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU ÖN PLANDA

Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, 14 maçta 21 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda Aboubakar 4 golle ligde takımı adına en çok skor üreten ismi oldu. Kartal'da Cenk Tosun, Omar Colley ve Alex Oxlade-Chamberlain de 3'er gole imza attı.

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