Fenerbahçe'de Edson Alvarez 5 maç sonra forma giydi

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, sakatlığını atlattı ve 5 maç sonra forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Eylül ayında ülkesinin Japonya ile oynadığı maçta sağ arka uyluğunda hafif kas yaralanması yaşayan Alvarez, sonrasında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. 27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasını ilk kez 31 Ağustos'ta Ankara'daki Gençlerbirliği maçında terletti. Meksikalı oyuncu, tedavi sürecinde Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde 1 maçta forma giyemedi.

Edson Alvarez, Nice müsabakasının 64. dakikasında Marco Asensio'nun yerine dahil oldu.