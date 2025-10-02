İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Fenerbahçe'de Edson Alvarez 5 maç sonra forma giydi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, Nice karşısında 5 maç aradan sonra forma giydi.

2 Ekim 2025 Perşembe 23:13
Fenerbahçe'de Edson Alvarez 5 maç sonra forma giydi
Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, sakatlığını atlattı ve 5 maç sonra forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Eylül ayında ülkesinin Japonya ile oynadığı maçta sağ arka uyluğunda hafif kas yaralanması yaşayan Alvarez, sonrasında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. 27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasını ilk kez 31 Ağustos'ta Ankara'daki Gençlerbirliği maçında terletti. Meksikalı oyuncu, tedavi sürecinde Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde 1 maçta forma giyemedi.

Edson Alvarez, Nice müsabakasının 64. dakikasında Marco Asensio'nun yerine dahil oldu.

