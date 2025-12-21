Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü derbide Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımda bu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, ve Anderson Talisca forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında olan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'ye ek olarak cezası bulunan Fred de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı açıklamıştı.