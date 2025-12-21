İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor! Beşiktaş maçı öncesi 9 eksik
Spor

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor! Beşiktaş maçı öncesi 9 eksik

Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de eksik oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. Sarı lacivertli ekipte kritik maç öncesi 9 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 12:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor! Beşiktaş maçı öncesi 9 eksik
ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü derbide Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımda bu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, ve Anderson Talisca forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında olan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'ye ek olarak cezası bulunan Fred de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.