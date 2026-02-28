İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor! Zirve yarışında kritik viraj
Spor

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor! Zirve yarışında kritik viraj

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden ve lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, 6 eksikle gittiği Antalya deplasmanında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor! Zirve yarışında kritik viraj
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle yarınki maçta forma giyemeyecek kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

NAMAĞLUP TEK TAKIM KONUMUNDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

İNGİLTERE'DEN DOĞRUDAN ANTALYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe, sıkışık maç programı sebebiyle İngiltere'den doğrudan Antalya'ya hareket etti.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine karşın elenen sarı-lacivertliler, İstanbul'a dönmeden Antalya'ya geçti. Fenerbahçe, Antalya'da bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.