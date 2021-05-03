03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:52 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:52

Fenerbahçe, Erzurumspor mücadelesine etkili başladı ve ilk 15 dakikada 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma ise 3-1'lik skorla bitti.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ



Erzurumspor bu pozisyonların ardından cesaret buldu ve saldırmaya başladı. Bununla birlikte konuk ekip arka tarafında ise ciddi boşluklar bıraktı. Fenerbahçe Osayi, Samatta ve Valencia ile ciddi pozisyonlar yakalarken bomboş gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Son olarak Osayi Samuel de uzatmalarda çok ciddi bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve saç baş yoldurdu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da bu pozisyonun ardından 90+3'te direkt olarak soyunma odasının yolunu tutu.