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  • Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çok sinirlendi! Beklemeden gitti...
Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çok sinirlendi! Beklemeden gitti...

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan Erzurumspor maçının son anlarında futbolcularına şok bir tepki geldi. Erzurumspor'a maçın sonuna doğru çok pozisyon verdiği için takıma çok sinirlenen Belözoğlu maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:52 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:52
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Fenerbahçe, Erzurumspor mücadelesine etkili başladı ve ilk 15 dakikada 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma ise 3-1'lik skorla bitti.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Erzurumspor bu pozisyonların ardından cesaret buldu ve saldırmaya başladı. Bununla birlikte konuk ekip arka tarafında ise ciddi boşluklar bıraktı. Fenerbahçe Osayi, Samatta ve Valencia ile ciddi pozisyonlar yakalarken bomboş gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Son olarak Osayi Samuel de uzatmalarda çok ciddi bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve saç baş yoldurdu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da bu pozisyonun ardından 90+3'te direkt olarak soyunma odasının yolunu tutu.

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